Der USD/CAD konnte seine positive Intraday Dynamik ausbauen und so erreichte er sein neues Tageshoch, nach dem er sich von seinen Verlusten erholen konnte. Eine Kombination unterstützender Faktoren half dem Paar die Korrektur vom 4,5-Monatshoch aufzuhalten, so dass das Paar am letzten Handelstag der Woche einen Gewinn verbucht. Die Aufwärtsbewegung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...