Während die US-amerikanischen Tech-Riesen schwächeln, legt Tesla an der Börse einen Höhenflug hin. Dafür gibt es fünf handfeste Gründe.

An der Nasdaq ist Tesla ein Außenseiter: 13 Prozent hat die weltweit wichtigste Technologiebörse in den vergangenen vier Wochen verloren. Rund eine Billion US-Dollar Börsenwert sind einfach verschwunden. Prominente Highflyer wie Apple und Netflix verloren 20 Prozent.

Im selben Zeitraum legte die Aktie des von Elon Musk geführten Elektroautobauers jedoch um 30 Prozent zu. Kein anderes Unternehmen an der Nasdaq mit den 100 größten amerikanischen Technologie-Aktien ist so erfolgreich. Dafür gibt es fünf gute Gründe.

1. Die Skeptiker sind mittlerweile überzeugt

Viele Anleger und prominente Investoren haben in den vergangenen Monaten gegen Tesla gewettet. Rund ein Viertel der frei handelbaren Tesla-Aktien waren im Sommer und Frühherbst leer verkauft. Das heißt, Anleger haben sich bei Banken Tesla-Aktien geliehen, diese in Erwartung fallender Kurse sofort verkauft, um sie später zu vermeintlich niedrigeren Kursen zurückzukaufen. Die Differenz, abzüglich der Gebühren an die Banken, ist der Gewinn.

Diese Wette ging zeitweise gut auf. Als aber der wohl bekannteste Leerverkäufer-Spekulant Andrew Left mit einem Mal Tesla vor gut einem Monat in den höchsten Tönen lobte, sprang die Aktie um mehr als zehn Prozent nach oben. Seitdem löst sich die Front der Leerverkäufer mehr und mehr auf. Die Shortseller decken sich ein, um ihre geliehenen Aktien zurückzugeben. Dieser Effekt verstärkt den Kurssprung nach oben.

2. Tesla ist endlich profitabel

Doch es gibt auch handfeste, fundamentale Gründe für den Erfolg Teslas inmitten der Technologie-Baisse. Der Autobauer hat Gewinn gemacht. Das hatten die vielen skeptischen Anleger und Analysten nicht erwartet. Pro Aktie verdiente Tesla 2,90 Dollar.

Die 312 Millionen Dollar zwischen Juni und September waren der erste Quartalsgewinn seit zwei Jahren - und überhaupt erst der dritte Nettogewinn in einem Quartal, seitdem Tesla vor acht Jahren an die Börse ging. Noch vor einem Jahr hatte Tesla einen Quartalsverlust von 619 Millionen Dollar bilanziert.

