Deutsche Wirtschaft in schwächster Phase seit knapp vier Jahren

Die deutsche Wirtschaft hat im November weiter an Schwung verloren. Industrieproduktion und Geschäftstätigkeit im Servicesektor legten jeweils mit der niedrigsten Steigerungsrate seit knapp vier Jahren zu, und auch der Jobaufbau verlor an Tempo. Der Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - sank auf 52,2 Zähler von 53,4 im Vormonat, wie das IHS Markit Institut im Zuge der ersten Veröffentlichung mitteilte.

Wirtschaft der Eurozone verliert weiter an Schwung

Die Eurozone hat im November das schwächste Wachstum seit fast vier Jahren verzeichnet. Der Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - fiel auf 52,4 Zähler von 53,1 im Vormonat, wie das IHS Markit Institut im Zuge der ersten Veröffentlichung berichtete. Das ist der niedrigste Stand seit Dezember 2014. Volkswirte hatten nur einen Rückgang auf 53,0 Punkte vorhergesagt.

Außenhandel und Privatkonsum bremsen deutsche Wirtschaft

Die deutsche Wirtschaft ist im dritten Quartal 2018 von sinkenden Exporten und einem rückläufigen Privatkonsum gebremst worden. Beides ist maßgeblich auf die Probleme der Kfz-Wirtschaft bei der Einführung eines europäischen Abgasteststandards zurückzuführen. Volkswirte rechnen mit einer Behebung dieser Schwierigkeiten und einer deutlichen Wachstumsbelebung. Doch die für Oktober und November vorliegenden Ergebnisse von Unternehmensumfragen machen wenig Hoffnung, dass diese Gegenbewegung besonders kraftvoll ausfallen wird.

Scholz: Müssen harten Brexit vermeiden

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat im Bundestag auf "eine große Reihe von Schwierigkeiten" verwiesen, die man derzeit im Blick behalten müsse, und konkret den Brexit und die Budgetpolitik Italiens genannt. Zum Brexit zeigte er sich "froh", dass es nun ein Vertragsdokument gebe.

Grüne fordern Antworten von Scholz zu "Cum-Fake"-Skandal

Die Grünen haben nach den Medienberichten über betrügerische "Cum-Fake-Deals" mit nicht vorhandenen Aktien ein "Überprüfungsdefizit" in der deutschen Steuerverwaltung beklagt und Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) dazu aufgefordert, künftig einen Überblick über die Erstattungen von Kapitelertragsteuern sicherzustellen.

Rückkehr zu Parität bei Krankenkassenbeiträgen beschlossen

Die Finanzierung der Krankenkassenbeiträge erfolgt künftig wieder zu gleichen Teilen durch den Arbeitgeber und den Arbeitnehmer. Der Bundesrat billigte bei seiner Plenarsitzung in Berlin das Versichertenentlastungsgesetz, das die Rückkehr zur paritätischen Finanzierung der Krankenkassenbeiträge vorsieht.

Rentenpaket endgültig beschlossen

Das Rentenpaket der Regierung ist endgültig beschlossene Sache. Der Bundesrat billigte das vor zwei Wochen vom Bundestag beschlossene Gesetz, wie die Pressestelle der Länderkammer mitteilte. Es wird nun von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier unterzeichnet und dann im Bundesgesetzblatt verkündet. Überwiegend soll es zum 1. Januar 2019 in Kraft treten.

Bundesrat billigt Einführung der Brückenteilzeit

Die Beschäftigten in Deutschland können ab 2019 leichter ihre Arbeitszeit reduzieren und haben den Anspruch, nach einer Teilzeitbeschäftigung wieder in Vollzeit zurückzukehren. Das sieht die Einführung der Brückenteilzeit vor, die der Bundesrat bei seiner Plenarsitzung in Berlin beschloss.

Kohlekommission will Bekenntnis der Regierung zu mehr Geld - Kreise

Nach der Verlängerung der Kohlekommission auf Drängen von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) fordert das Gremium, dass die Bundesregierung mehr Geld auf den Tisch legen muss. "Bei der nächsten Sitzung am Montag muss ein Vertreter von Finanzminister Scholz erscheinen und ein klares Bekenntnis abgeben", sagte ein Mitglied der Kommission, das anonym bleiben wollte.

China hofft auf Beilegung des Handelsstreits mit den USA bei G20-Gipfel

China hofft auf eine Beilegung des Handelsstreits mit den USA beim bevorstehenden G20-Gipfel in Argentinien. Peking setze auf eine respektvolle Zusammenarbeit zum beiderseitigen Vorteil, "um das Problem endlich zu lösen", sagte der chinesische Vizehandelsminister Wang Shouwen in Peking.

FRANKREICH

FR/Einkaufsmanagerindex verarb. Gewerbe Nov 50,7 (1. Veröff.)

FR/Einkaufsmanagerindex verarb. Gewerbe Nov PROGNOSE: 51,0

FR/Einkaufsmanagerindex verarb. Gewerbe Okt war 51,2

FR/Einkaufsmanagerindex Service Nov 55,0 (1. Veröff.)

FR/Einkaufsmanagerindex Service Nov PROGNOSE: 55,0

FR/Einkaufsmanagerindex Service Okt war 55,3

FR/Einkaufsmanager-Sammelindex Nov 54,0 (1. Veröff.)

FR/Einkaufsmanager-Sammelindex Okt war 54,1

