DGAP-Media / 2018-11-23 / 13:33 · Adzuna untersucht, mit welchem Alter Spitzenverdiener von heute den Berufseinstieg wählten. · Über 80 Prozent der untersuchten Personen stiegen mit weniger als 30 Jahren in die Berufswelt ein. · Eine von zehn untersuchten Personen ist weiblich und verdient durchschnittlich rund 9.000 weniger. Der Berufseinstieg mit über 30 Jahren gilt unter Berufseinsteigern allgemein als nicht besonders aussichtsreich - und das offenbar zu Recht. Eine neue Studie zeigt auf, dass acht von zehn Spitzenverdienern noch vor dem 30. Lebensjahr angefangen haben zu arbeiten. So die Analyse der Jobsuchmaschine Adzuna (www.Adzuna.de [1]), die insgesamt 873 aktuelle, anonyme Lebensläufe mit einem Jahresgehalt über 100.000 Euro untersucht hat. Die Daten stammen aus Adzunas Lebenslauf-Analyse-Tool ValueMyCV [2], welches über 10.000 Lebensläufe umfasst. Das beste Alter für den Berufseinstieg Um eine erfolgreiche Karriere anzustreben, ist der Arbeitseinstieg mit 25 Jahren der Analyse zufolge der beste. Jeder zwölfte der 873 analysierten Spitzenverdiener hat seine Arbeit in diesem Alter begonnen. Die zweitstärkste Fraktion hinter den 25-Jährigen bilden die 21-jährigen Berufseinsteiger. Knapp jeder achte hat in diesem Alter angefangen zu arbeiten. Topverdiener arbeiten vor dem 30. Lebensjahr Insgesamt haben 713 der 873 Spitzenverdiener (über 80 Prozent) ihr Arbeitsleben vor dem 30. Lebensjahr begonnen. Die erfolgreichste Gruppe bei den älteren Berufseinsteigern sind die 30-Jährigen, die mit 37 Personen jedoch nur 4 Prozent der Topverdiener ausmachen. Wenige Frauen zählen zu den Topverdienern Im Vergleich der Geschlechter fällt auf, dass nur jede zehnte (92) der 873 verglichenen Personen weiblich ist. Das Durchschnittsgehalt der weiblichen Topverdiener beträgt dabei im Schnitt 114.100 Euro. Bei den insgesamt 781 männlichen Personen liegt der durchschnittliche Verdienst hingegen bei 123.300 Euro. Alle Ergebnisse der Untersuchung finden Sie unter: www.adzuna.de/blog/2018/11/22/das-richtige-alter-fuer-den-berufseinstieg/ [3] Über Adzuna Adzuna (www.adzuna.de [1]) versteht sich als erste Anlaufstelle, um sich nach einer neuen beruflichen Position umzusehen. Im Unterschied zu herkömmlichen Stellenportalen ist Adzuna eine Jobsuchmaschine, die Nutzern ermöglicht, mit nur einer Suchanfrage auf hunderttausende Stellenangebote von über 300 verschiedenen Jobbörsen alleine in Deutschland zuzugreifen anstatt mühselig einzelne Seiten zu besuchen. Weltweit nutzen mehr als neun Millionen Menschen in 16 Ländern Adzuna für ihren beruflichen Aufstieg. Adzuna ist ein Angebot von Adhunter Ltd., einem britischen Internetunternehmen, das durch innovative Technologien eine intelligentere Jobsuche gestalten will. Pressekontakt: Lukas von Zittwitz I lukas.v.zittwitz@tonka-pr.com I +49.30.403647.605 Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: Adzuna 2018-11-23 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 750521 2018-11-23 1: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=9febb64034025d8e23722bff1a93c862&application_id=750521&site_id=vwd&application_name=news 2: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=48a003529d4225ffc6471c49d8f0e477&application_id=750521&site_id=vwd&application_name=news 3: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=b3c0d1247fd0861e40b794fc6738d761&application_id=750521&site_id=vwd&application_name=news

