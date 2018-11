Der türkische Außenminister wirft dem US-Präsidenten vor, die Affäre wissentlich zu ignorieren. Trump hatte sich zuvor auf die Seite Riads geschlagen.

Nach den Solidaritätserklärungen von Donald Trump gegenüber Riad trotz des gewaltsamen Todes des Journalisten Jamal Khashoggi im saudischen Konsulat in Istanbul beschuldigt die Türkei den US-Präsidenten, die Affäre wissentlich zu ignorieren. "Eigentlich hat Trump gesagt: "Ich drücke ein Auge zu, ganz egal, was passiert"", sagte Außenminister Mevlüt Cavusoglu dem Sender CNN Türk am Freitag. "Dieser Mord war kein Zufall, alles war geplant."

Trump hatte sich am Dienstag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...