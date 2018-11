Die Analysten der Berenberg Bank haben ihre Einschätzung für die Aktien der Österreichischen Post AG von "Hold" auf "Sell" gesenkt. Das Kursziel wurde gleichzeitig von 35 auf 29 Euro nach unten revidiert. Auch die Ergebnisschätzungen für die Geschäftsjahre 2019 und 2020 wurden um 7,5 bzw. 5,4 Prozent nach unten angepasst. Dies geht aus einer am Dienstag veröffentlichten Analyse des Instituts hervor.

Den Experten zufolge wurde die Österreichische Post wegen ihres bisher soliden Umsatzwachstums, einem guten Management und verlässlichen Profiten traditionell mit einem 20-prozentigen Aufschlag zum europäischen Postsektor gehandelt. Die Experten der Berenberg Bank erwarten aber, dass der Druck durch die Lohninflation und die "zweifelhaften Segnungen des Paketwachstums" sich langsam abzuzeichnen beginnt.

Für 2018 rechnet die Berenberg Bank daher mit einem Ergebnis je Aktie von 2,26 (bisher: 2,31) Euro, für 2019 liegt die Schätzung bei 2,28 (bisher: 2,46) Euro und 2020 wurde ein Gewinn je Aktie von 2,29 (bisher: 2,42) Euro erwartet. Die Dividendenprognose liegt bei 2,11 Euro je Aktie für 2018, für die beiden Folgejahre bei 2,15 Euro je Post-Papier.

Die Aktien der Post notierten am Freitagnachmittag an der Wiener Börse mit einem Plus von 0,93 Prozent auf 32,70 Euro.

Analysierendes Institut Berenberg

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

(Schluss) kat/dkm

AFA0069 2018-11-23/14:13

ISIN: AT0000APOST4