Leipzig (ots) - Die neue MDR KULTUR-App für Smartphones ist ab sofort abrufbar. Die multimedial aufbereitete App präsentiert jeden Tag eine redaktionell ausgewählte Anregung, die Lust auf Kulturerlebnisse in Mitteldeutschland macht.



Täglich eine neue Kulturempfehlung: das gibt es ab sofort mit der neuen MDR KULTUR-App. Die redaktionell ausgewählten Tipps für Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen machen Lust auf Kultur und sollen zum häufigeren Kulturgenuss inspirieren.



"Die Fokussierung auf empfehlenswerte Kulturerlebnisse ist der große Nutzen für alle kulturinteressierten Menschen, die beruflich, gesellschaftlich und privat sehr stark eingebunden sind. Da bleibt oft zu wenig Zeit, die verschiedenen Quellen nach einem passenden Kulturevent zu durchforsten. Hier können unsere Nutzer von der Kompetenz und der Erfahrung von MDR KULTUR profitieren. Außerdem ist es uns ein wichtiges Anliegen, Entdeckungen, die die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in ihrer täglichen Arbeit machen, mit unserem Publikum zu teilen." Das sagt Reinhard Bärenz, Hauptredaktionsleiter MDR KULTUR.



Die neue App enthält insgesamt sechs Inhalte-Rubriken: "Film und Serie", "Literatur", "Musik", "Ausstellungen", "Theater" und "Entdecken". Jede Empfehlung, die über die App ausgespielt wird, nennt "Fünf Gründe" für den Kulturtipp. Die Argumente liefern kurz und kompakt interessante Fakten, unterhaltsame Details oder wissenswerte Insiderinformationen zur jeweiligen Empfehlung. Abgerundet werden die Texte durch Bilder, Video-Loops, Hörproben sowie Links zum Weiterlesen.



Neben den Kulturempfehlungen, ist über die App auch der Livestream von "MDR KULTUR - Das Radio" zu empfangen.



Die neue MDR KULTUR-App für Smartphones ist ab sofort in den App-Stores (iTunes und Google Play) erhältlich.



OTS: MDR Mitteldeutscher Rundfunk newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7880 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7880.rss2



Pressekontakt: MDR, Presse und Information, Alexander Hiller, Tel.: (0341) 3 00 64 72, E-Mail: presse@mdr.de, Twitter: @MDRpresse