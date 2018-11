Europa muss die Einwanderung in den Griff bekommen, um eine wachsende Bedrohung durch Rechtspopulisten zu bekämpfen, sagte Hillary Clinton und forderte die Staats- und Regierungschefs des Kontinents auf, ein stärkeres Signal auszusenden. "Ich denke, Europa muss die Migration in den Griff bekommen, denn das ist es, was die Flamme entzündet hat", sagte Clinton im New Yorker Kulturzentrum ...

