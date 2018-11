Engel & Völkers Capital: Crowd erhält für Projekt 'Autal-Villen' voll verzinstes Kapital vorzeitig zurück DGAP-News: Engel & Völkers Capital / Schlagwort(e): Immobilien/Finanzierung Engel & Völkers Capital: Crowd erhält für Projekt 'Autal-Villen' voll verzinstes Kapital vorzeitig zurück (News mit Zusatzmaterial) 23.11.2018 / 14:53 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. PRESSEMITTEILUNG Erste Tilgungen bei Projekten Autal-Villen: Crowd erhält voll verzinstes Kapital vorzeitig zurück - Projektentwickler löst Nachrangdarlehen für Autal-Villen früher ab als geplant - Jahresverzinsung erhöht sich von 5,9 % auf mind. 10,2 % - Aktuelles Crowdinvesting-Projekt: Serviced Apartments in Frankfurt am Main Berlin, 23. November 2018. Die Crowdinvesting-Plattform Engel & Völkers Capital hat rund eineinhalb Jahre nach ihrer Gründung kürzlich die ersten beiden Darlehen für Immobilien-Projekte an ihre Investoren zurückgezahlt. Autal-Villen-Darlehen vorzeitig abgelöst Bereits vorzeitig hat der Projektentwickler der "Autal-Villen" sein Nachrangdarlehen abgelöst. Die Rückzahlung, ursprünglich für Ende Mai 2019 vorgesehen, erfolgte sechs Monate vor Ablauf der ursprünglich geplanten Laufzeit von 14 Monaten. Anleger, die im Frühjahr 2018 in die Neubau-Eigentumswohnungen in Wedel bei Hamburg investiert hatten, erhielten ihr investiertes Kapital bei voller Verzinsung somit deutlich früher zurück als geplant. Damit erhöht sich die ursprünglich vereinbarte Jahresverzinsung von 5,9% p.a. auf effektiv mindestens 10,2 % p.a. Projekt Maremüritz planmäßig zurückgeführt Bereits am 31. Oktober 2018 wurden planmäßig die insgesamt 2 Millionen Euro getilgt, die private Anleger über die Crowdinvesting-Plattform in das Projekt "Maremüritz - Yachthafen Resort & Spa" investiert hatten. Die Crowdinvestoren erhielten eine Verzinsung von 5,1 Prozent p.a. bei einer Laufzeit von elf Monaten. Das gesamte Projektvolumen für die 184 Neubau-Ferienwohnungen an der Müritz beträgt rund 44 Millionen Euro. Anleger, die jetzt ihr frei gewordenes Kapital sofort wieder re-investieren möchten, haben aktuell mit den Serviced Apartments Länderweg diese Möglichkeit: Anleger erhalten einen Zins von 5,7 Prozent bei einer Laufzeit von 25 Monaten. Finanziert werden 132 Serviced Apartments und 36 Stellplätze, die die auf die Region Frankfurt spezialisierte Schütt Unternehmensgruppe in Frankfurt-Sachsenhausen errichtet. Ein Mietvertrag über 20 Jahre mit dem künftigen Betreiber ist bereits unterschrieben. Das Projekt ist gestern Mittag gestartet, in den ersten 24 Stunden wurden bereits mehr als 70 Prozent der angestrebten 2,5 Mio. Euro finanziert. Bisher rund 17 Millionen Euro eingesammelt "Es hat sich gezeigt, dass es richtig war, auf Klasse statt Masse zu setzen. Für uns ist letztendlich die absolute Projektqualität immer ausschlagegebend", betont Marc Laubenheimer, Geschäftsführer der Immobilien-Crowdinvestingplattform. Bei Engel & Völkers Capital wird jedes Projekt in einem eigens entwickelten Prozess mit einer Vielzahl an spezialisierten Partnern analysiert. Zudem sind Engel & Völkers Capital und institutionelle Partner an jedem Projekt zu mindestens 10 Prozent beteiligt. "Mit dieser Herangehensweise haben wir in den vergangenen Monaten immer mehr Anleger überzeugen können und werden unsere Plattform weiter ausbauen", so der Geschäftsführer. Seit ihrer ersten Crowdfinanzierung im Sommer 2017 hat Engel & Völkers Capital insgesamt rund 17 Mio. Euro für die bisher zehn Projekte eingesammelt. Die Zinszahlungen für alle noch laufenden Projekte erfolgten planmäßig. Über die Crowdinvesting-Plattform Engel & Völkers Capital Die Crowdinvesting-Plattform Engel & Völkers Capital wurde 2017 gemeinsam von der Engel & Völkers Capital AG und der kapilendo AG gegründet. Hauptsitz des Unternehmens ist Berlin. Im Fokus der Plattform steht die Projektfinanzierung von Bauvorhaben und Grundstücken für Bauträger und Projektentwickler. Dabei setzt Engel & Völkers Capital auf Projekte zunächst im deutschsprachigen Raum mit einem Mezzanine-Anteil von 0,5 bis 50 Millionen Euro und einem Gesamtvolumen von bis zu 300 Millionen Euro. Über die Engel & Völkers Capital AG Die Engel & Völkers Capital AG ist ein unabhängiger Investment- und Asset Manager für Immobilieninvestitionen. Zentrales Geschäftsfeld ist die Strukturierung und Syndizierung von Kapitalanlagen und das damit verbundene Asset Management für institutionelle und private Investoren. Im Fokus steht die Projektfinanzierung von Bauvorhaben und Grundstücken für Bauträger und Projektentwickler über institutionelle Spezialfonds. Die Engel & Völkers Capital AG ist Lizenzpartner der Engel & Völkers Gruppe, einem weltweit führenden Dienstleistungsunternehmen in der Vermittlung von hochwertigen Wohn- und Gewerbeimmobilien sowie Yachten und Flugzeugen im Premium-Segment. An mehr als 700 Standorten bietet Engel & Völkers privaten und institutionellen Kunden eine professionell abgestimmte Dienstleistungspalette. Beratung, Vermietung, Verkauf oder Bewertungen rund um Immobilientransaktionen sind die Kernkompetenzen der über 9.000 Mitarbeiter/innen. Derzeit ist Engel & Völkers in über 30 Ländern auf vier Kontinenten präsent. 23.11.2018