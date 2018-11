Lübeck (ots) - Käufer erhalten 30 Prozent vom Preis zurück, wenn sie das erworbene Produkt bewerten - das bietet ab heute der One2Five.club. Das neue Sterneportal mit Cashback-Funktion launcht zeitgleich in Deutschland (https://de.one2five.club/), der Schweiz, den Niederlanden und Schweden.



Zum Start fokussiert sich das Portal erst einmal auf weiße Ware wie Kühlschränke, Waschmaschinen, Trockner und Backöfen. Der One2Five.club kann dabei die Produkte sogar meist zum unteren Marktpreis anbieten. Darüber hinaus gibt es für doppelte Sparfüchse noch die Möglichkeit, nach dem Einkauf drei Produktbewertungen zu veröffentlichen und 30 Prozent Cashback auf den Kaufbetrag zu erhalten.



"Der One2Five.club ist eine echte Innovation auf dem deutschen Markt", sagt Markus Oeller, Geschäftsführer der MSM.digital Channel Marketing GmbH, die das Sterneportal betreibt. "Shopping-Club-Konzepte gibt es schon sehr lange und sehr viele, aber unser neuer Prozess von Kaufen, Bewerten und dann noch Sparen ist einzigartig."



Ab jetzt zahlt sich Ehrlichkeit aus - in barer Münze



Beim neuen One2Five.club zahlt sich Ehrlichkeit aus. Denn die Community belohnt nicht nur positive Bewertungen, sondern vor allem echte Produkt-Rezensionen. Voraussetzung: Der Nutzer meldet sich per E-Mail und Passwort oder mit seinem Facebook-Log-in beim One2Five.club an und veröffentlicht drei Reviews zum gekauften Produkt auf drei verschiedenen Partnerseiten. Eine ausformulierte Artikelbewertung reicht für die drei Veröffentlichungen aus. Die Tonalität steht dem Nutzer dabei selbstverständlich frei. Er muss sich lediglich an die Review-Richtlinien der jeweiligen Seite halten, auf der die Bewertung veröffentlicht wird. Sobald das Club-Mitglied dann Screenshots seiner drei Bewertungen auf der One2Five.club-Seite hochgeladen hat, erhält er nach kurzer Prüfung 30 Prozent Cashback auf seinen Einkauf.



Über MSM.digital



MSM.digital ist eine inhabergeführte Agenturgruppe für Omni-Channel-Marketing. Sie hilft führenden Unternehmen dabei, ihre Produkte und Marken entlang aller Touchpoints der Customer Journey zu inszenieren, bekannter zu machen und eine starke, langfristige Kundenbindung zu erzielen - für mehr Markenbekanntheit, starke Umsätze und treue Kunden. Das Leistungsportfolio der Agenturgruppe umfasst die Bereiche digitale Kommunikation (MSM.digital Communications), digitale Transformation im Retail, POS- und In-Store-Marketing (MSM.digital Channel Marketing), Experiential Marketing und Retail Staffing (MSM.digital Brandmates) sowie Technologie-Entwicklung für Web, App und VR (MSM.digital Technology Systems). Die Stärke von MSM.digital liegt in der strategischen, unitübergreifenden Kombination modernster Marketing-Instrumente, wie Reichweitenkampagnen durch PR, Social-Media- und Influencer-Marketing, E-Commerce-Inszenierungen und die Schaffung von Erlebniswelten am POS. Die Agenturgruppe beschäftigt zurzeit 95 Mitarbeiter (u. a. Strategie, Konzeption, Kreation, Text, Account/Project Management, System Architects) an den Standorten Hamburg, Berlin, Lübeck, Nürnberg und Pune/Indien. Zu den Referenzkunden zählen führende Marken aus den Bereichen Technologie, Software, Entertainment und Consumer Electronics wie AEG, AVM, BANDAI NAMCO, Electrolux, Electronic Arts, Facebooks Oculus, Microsoft, Samsung und Warner Bros. www.msm.digital



