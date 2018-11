Es fällt kaum auf, vielleicht auch, weil die Commerzbank-Aktie (ISIN: DE000CBK1001) mittlerweile in den MDAX abgestiegen ist. Aber sie ist gerade dabei, heimlich, still und leise durch die vorher das Jahrestief ausmachende Zone 7,92 zu 7,99 Euro zu rutschen. Schon seit Dienstag ist diese Zone erreicht und wird täglich immer mal wieder unterschritten. Bislang noch nicht so weit, dass das Auslösen von Stop-Loss-Orders einen Abverkauf auslösen würde. Aber viel dürfte dazu nicht fehlen. Und dann?

Dann ist der Weg für die Bären nach unten erst einmal frei, wie dieser längerfristige Chart auf Wochenbasis zeigt. Natürlich finden sich auf dem Weg zum Rekordtief, das im Sommer 2016 markiert wurde, mehrere Wendemarken, die womöglich Basis für eine Stabilisierung werden können, aber das sind eher diffuse, keineswegs zwingende Linien, an denen die Käufer unbedingt zurückkommen und die Leerverkäufer eindecken müssten. Aber warum ...

