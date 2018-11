Der Vorsitzende der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, hofft auf eine Abkehr der Briten vom Brexit. Das sagte der Spitzendiplomat in einem Radiointerview des Hessischen Rundfunks (hr1), das am Sonntag ausgestrahlt werden soll. "Ich hege die leise Hoffnung, dass es zu einem zweiten Referendum kommt und dass die Briten noch einmal innehalten und zu dem Ergebnis kommen: Es ist eine schlechte Entscheidung für uns, diesen Laden zu verlassen", sagte der frühere deutsche Botschafter in Großbritannien.

Er wünsche sich "ein geeintes, mit einer Stimme sprechendes, handlungsfähiges Europa", sagte Ischinger. Nur so könne Europa im 21. Jahrhundert bestehen, in einer Welt, "in der Staaten das Sagen haben werden, die über eine oder anderthalb Milliarden Menschen verfügen werden".

Am Sonntag soll der Brexit-Vertrag und eine Absichtserklärung über eine künftige Wirtschafts- und Sicherheitspartnerschaft bei einem EU-Sondergipfel besiegelt werden. Großbritannien wird voraussichtlich am 29. März 2019 aus der Europäischen Union ausscheiden./cmy/DP/men

AXC0184 2018-11-23/15:24