Der AUD/USD verzeichnet mit dem frühen amerikanischen Handel Verluste und so findet der Handel am unteren Ende der Tagesrange um 0,7225 statt. Abgesehen von der Erholung am Mittwoch, bleibt das Paar seit dem Beginn der Woche unter Verkaufsdruck und es scheint, als ob die 3-wöchige Gewinnserie beendet ist. Die Nervosität vor dem Treffen zwischen den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...