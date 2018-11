An den Börsen wächst die Angst vor dem großen Crash, immer mehr Einzelaktien erleiden schwere Rückschläge. Und nun kippt auch noch die Konjunktur ab. Doch genau das dürfte den Börsen eine wichtige Stütze geben.

Die deutsche Wirtschaft hat in den vergangenen Monaten merklich an Schwung verloren. Handelsstreit, Schuldenkrise und die spezielle Entwicklung der deutschen Autoindustrie hinterlassen tiefe Spuren. Sogar das Gespenst einer Stagflation macht die Runde, schwache Wirtschaft bei steigenden Preisen; eine üble Mischung.

Die Preissteigerungen der vergangenen Wochen haben mit der Anspannung bei den Rohstoffen zu tun, vor allem beim Öl. Dazu kommen wetterbedingt in manchen Regionen Folgen des Rheinniedrigwassers, was zu erhöhten Transportkosten und Produktionsausfällen führt.

Indessen dürfte es nur eine Frage der Zeit sein, bis sich das wieder beruhigt. Die Notierungen für Rohöl haben schon wieder nach unten gedreht. Auch zentrale Industriemetalle wie Kupfer und Aluminium sind weit von ihren mittelfristigen Topkursen entfernt. Beides deutet darauf hin, dass die Inflationstendenzen wahrscheinlich in der ersten Hälfte 2019 wieder abflauen. Auch auf anderen Märkten, von Immobilien bis Oldtimern, sind ähnliche Entwicklungen zu sehen. Die Zeit der großen Preisdynamik nach oben dürfte vorbei sein.

Für die Börsen könnte hier eine wichtige Unterstützung entstehen. Die Angst vor hohen Zinsen und der vor allem in den USA begonnene Zinsanstieg gehört zu den Hypotheken für den Aktienmarkt. Die wichtigste Zinskurve, die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen, kletterte in den vergangenen Wochen bis auf 3,3 Prozent. Zweimal, Anfang Oktober und Anfang November, liefen die Bonds dieses Niveau an. Mit den Schwächesignalen der Wirtschaft und den rückläufigen Ölpreisen ging es dann aber mit der Rendite wieder nach unten. Derzeit liegen sie noch bei gut drei Prozent.Ob der Zinsanstieg, der am US-Kapitalmarkt Mitte 2016 begonnen hat, damit schon zu Ende ist, dürfte noch offen sein. Dennoch wächst die Wahrscheinlichkeit, dass es nicht zu einem Durchmarsch der Rendite auf 3,6 Prozent und mehr kommt, sondern womöglich zu einer längeren Seitwärtsphase, die sich zwischen ...

