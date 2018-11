Die USA und China verstricken sich immer weiter in ihren Handelsstreit. Während die Länder sich mit Sanktionen bekriegen, sieht der Hamburger Hafen Rückenwind.

Während viele Unternehmen sich Sorgen machen, inwiefern die zunehmenden Spannungen im Zollstreit zwischen den USA und China Versand und Verkauf ihrer Waren erschweren, gibt es womöglich auch Profiteure der Diskussion: etwa die Hamburger Hafen und Logistik AG.

"Unser Hauptmarkt ist Asien, nicht Amerika, daher müssen wir abwarten, was passiert", sagte Angela Titzrath, die Vorstandschefin der HHLA, in einem Interview am Rande der Zeit-Konferenz "Logistik & Mobilität" in Frankfurt.

"China wird seine Produktion nicht drosseln und versuchen, bereits produzierte Waren auf anderen Märkten abzusetzen, zum Beispiel über Hamburg. Insofern könnte Europa durchaus verstärktes Wachstum aus Asien sehen." Die USA und China haben im laufenden Konflikt mittlerweile Waren im Wert von mehreren Hundert Milliarden Dollar mit Strafzöllen belegt.

Falls bei dem geplanten Treffen von Donald Trump mit seinem Gegenüber aus China, Xi Jinping, Ende des Monats in Argentinien kein Kompromiss erzielt wird, dürfte sich die Zölle, welche die USA derzeit auf importierte Güter im Wert von ...

