BRÜSSEL (Dow Jones)--Das belgische Geschäftsklima hat sich im November wider Erwarten kräftig aufgehellt. Wie die Belgische Nationalbank (BNB) mitteilte, stieg der Index um 1,5 Punkte auf plus 0,4. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Rückgang auf minus 1,8 prognostiziert, nachdem der Index im Vormonat bei minus 1,1 notiert hatte.

In allen Zweigen der belgischen Wirtschaft verbesserte sich die Stimmung. Besonders stark war der Anstieg im Handelssektor, aber auch am Bau, bei den unternehmensbezogenen Dienstleistungen und in der Industrie gab es spürbare Verbesserungen. Zur Ermittlung des Geschäftsklimas befragt die belgische Notenbank rund 4.500 Unternehmen.

November 23, 2018 09:09 ET (14:09 GMT)

