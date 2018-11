BERLIN (Dow Jones)--Kunden können nach Plänen aus den Bundesländern auf eine künftig automatisierte Entschädigung bei Bahn- und Flugverspätungen hoffen. Der Bundesrat behandelte bei seiner Plenarsitzung in Berlin einen entsprechenden Entschließungsantrag des Saarlandes, in dem ein automatisches Verfahren angeregt wird. Damit soll es Fluggästen und Bahnkunden erleichtert werden, bei Verspätungen finanzielle Entschädigungen geltend zu machen.

Über den Entschließungsantrag beraten nun die Ausschüsse der Länderkammer. Sobald sie ihre Beratungen abgeschlossen haben, kommt er laut Bundesrat zur Abstimmung erneut auf die Plenartagesordnung.

Flug- und Zugverspätungen und damit verbundene Wartezeiten seien ein Dauerärgernis für Verbraucher. Allein im Luftverkehr seien von Januar bis September 2018 wegen Verspätungen bei 824 Beschwerden von Passagieren Ermittlungen eingeleitet worden. Es müsse deshalb zu klaren, verbindlichen und überprüfbaren Verbesserungen bei der Durchsetzung von Entschädigungen kommen, unterstreicht das Saarland in dem Antrag.

Es sei nicht einzusehen, dass Flug und Zug per App gebucht werden könnten, die Entschädigung dann aber schriftlich auf komplizierten Formularen beantragt werden müsse, heißt es darin. Dies käme einem "verwaltungstechnischen Abwehrreflex" gleich. Wenn eine freiwillige Selbstverpflichtung der Transportunternehmen keine Wirkung erziele, müssten sie notfalls per Gesetz "zu einem antragslosen und automatisierten Entschädigungsverfahren verpflichtet" werden, appelliert das Saarland an die Bundesregierung.

