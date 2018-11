Übergeordnet legte die Coca-Cola-Aktie seit den Crashtiefs aus Anfang 2009 kontinuierlich zu und konnte sich in diesem Jahr bis auf ein Verlaufshoch von 50,84 US-Dollar hochkämpfen. Dabei reichte die Kraft der Anleger jedes Jahr für frische Verlaufshochs, so wie in diesem Jahr der jüngste Kurssprung über die Januarhochs eindrucksvoll zeigt. Nach zwei verlustreichen Tagen notiert das Papier erneut auf diesem Niveau und könnte unter günstigen Umständen einen Boden an den Januarhochs ausbilden und auf frische Höchststände zulegen. Die Chance könnte hierfür nicht besser sein, zumal unter den Januarhochs noch eine Reihe von größeren Unterstützungen zusätzlichen Halt geben.

Frische Jahreshochs möglich

Die vorbörsliche Indikation der Coca-Cola-Aktie präsentiert sich positiv, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...