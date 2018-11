NASDAQ100 - Black Friday?

Henry Philippson,

Der Nasdaq-100 erholte sich in der vorvergangenen Woche bis an den EMA50 im Tageschart, kam aber an diesem vielbeachteten gleitenden Durchschnitt nicht mehr weiter. Der EMA50 hat in den vergangenen Monaten regelmäßig als technische Unterstützung fungiert und ist nun als Widerstandslevel zu interpretieren. Vor Börseneröffnung notiert der Index nach dem gestrigen Feiertag erneut im negativen Terrain.

Kurzfristig ist der Index etwas überverkauft. Vor dem Wochenende würde daher der Beginn einer Zwischenerholung wenig überraschen. Diese träfe allerdings bereits im Bereich 6.770 und 6.900 Punkte auf die nächsten charttechnischen Hürden.

Die Alternative wäre eine direkte Beschleunigung auf der Unterseite in den Bereich um 6.400 Punkte. Dann gäbe es auch an der Wall Street heute aller Voraussicht nach ebenfalls einen "Black Friday". Ein Schönes Wochenende Allen Lesern!

Nasdaq-100 in Punkten im Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 15.10.2018 - 20.11.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

Nasdaq-100 in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.11.2013 - 20.11.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

