Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Gea Group nach verhaltenen Aussagen zum kommenden Jahr von 32 auf 25 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Schwächere Barmittel in diesem Jahr und eine vorsichtige Einschätzung für das kommende Jahr seien der klassische Fall einer grundsätzlichen Neuausrichtung der Erwartungen, schrieb Analyst Peter Reilly in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Anlagenbauer sei zwar in einem fundamental guten Geschäftsumfeld unterwegs, für eine positivere Haltung sei es aber noch zu früh./bek/tih Datum der Analyse: 23.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0074 2018-11-23/16:05

ISIN: DE0006602006