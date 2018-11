Hamburg (ots) - Andrea Lütke wird am 1. Juli 2019 Direktorin des NDR Landesfunkhauses Niedersachsen. Sie tritt in dieser Funktion die Nachfolge von Dr. Arno Beyer an. Seit zwei Jahren leitet Andrea Lütke den Programmbereich Fernsehen des Landesfunkhauses, zuvor war sie Chefin von "Hallo Niedersachsen" und damit der größten Fernseh-Redaktion im Landesfunkhaus. Der langjährige Funkhaus-Direktor Dr. Arno Beyer wird das Amt des Stellvertretenden NDR Intendanten noch bis Ende August 2019 ausüben und dann in den Ruhestand treten. Dem Personalvorschlag von Intendant Lutz Marmor hat der NDR Verwaltungsrat am Freitag (23. November) in Hamburg zugestimmt; der Landesrundfunkrat Niedersachsen hatte bereits in seiner Sitzung am 2. November in Hannover für die Berufung von Andrea Lütke votiert. Über die Nachfolge von Dr. Arno Beyer als Stellvertretendem Intendanten werden die Gremien des NDR zu einem späteren Zeitpunkt entscheiden.



NDR Intendant Lutz Marmor: "Andrea Lütke ist eine erfahrene und kenntnisreiche Journalistin, die ganz Niedersachsen sehr gut kennt. Als Programmbereichsleiterin Fernsehen des Landesfunkhauses Niedersachsen hat sie bewiesen, dass sie darüber hinaus über ausgeprägte Management-Qualitäten verfügt. An der Spitze des Landesfunkhauses wird Andrea Lütke für Kontinuität, aber auch für neue Impulse sorgen."



Andrea Lütke (53) wurde in Hamburg geboren. Nach dem Abitur volontierte sie beim "Isenhagener Kreisblatt" in Wittingen und wurde dort 1987 als Jungredakteurin übernommen. Ein Jahr darauf wechselte sie in den "AS News Service" des Axel Springer Verlags nach Hamburg. 1990 entschied sie sich für das Fernsehen, wurde Redakteurin, Reporterin und Moderatorin für Sat.1 in Hannover, danach Korrespondentin für Niedersachsen und Sachsen-Anhalt bei VOX. 1994 kam Andrea Lütke zum Programmbereich Fernsehen des NDR Landesfunkhauses Niedersachsen in Hannover - zunächst als freie Mitarbeiterin, ab 1999 als Redakteurin und ab 2005 als stellvertretende Redaktionsleiterin von "Hallo Niedersachsen". Ab 2012 leitete Andrea Lütke diese Redaktion. Seit 2017 ist sie Programmbereichsleiterin Fernsehen des NDR Landesfunkhauses Niedersachsen.



