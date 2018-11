Hamburg (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



- Rund 300 Gäste feiern die Buchvorstellung von "Kreativiert Euch!" - Blach, Loko, Heusinger stellen ihre Vision einer Kreativitätswende für Deutschland vor - Sie bekräftigen die Forderung nach einem Ministerium für Kreativierung und einem Schulfach Kreativierung



Wenn Intelligenz künstlich wird, bleibt eines, was Menschen besser können als Roboter: Ideenhaben. Um unseren Wohlstand und unsere Freiheit behalten zu können, müssen wir alle kreativ werden. Als Gesellschaft, als Volkswirtschaft, als Bürger. Zu diesem Thema trafen sich gestern Abend rund 300 Gäste in Hamburg. Im Rahmen einer Preview des "Salon der Gegenwart" (www.salondergegenwart.de) erlebten sie die Vorstellung des Buches "Kreativiert Euch!" und diskutierten mit den Autoren Bernd Heusinger, Marcel Loko und Martin Blach über deren Vision einer Kreativitätswende für Deutschland sowie die Forderungen nach einem Ministerium für Kreativierung, dem Schulfach Kreativierung sowie dem Aufruf an Unternehmer und Unternehmenslenker, Kreativierung zur Chefsache zu erklären.



Deutschland ist das einzige Land in Europa, das seit zehn Jahren ein Wirtschaftswachstum verzeichnet. Doch wie lange wird das noch so sein? Technologisch und in puncto Marktkapitalisierung hinken deutsche Unternehmen schon jetzt hinter US-Unternehmen wie Google, Amazon, Facebook und Apple sowie den chinesischen Giganten Alibaba, Baidu und Tencent hinterher. Was diese Unternehmen - neben dem technologischen Aspekt - eint: Es sind durch und durch kreative Unternehmen. In ihren Strukturen, ihren Prozessen, ihrer Kommunikation bis hin zum Auftreten ihrer CEOs. Sie bestätigen die zentrale These des amerikanischen Wirtschaftstheoretikers und Soziologen Richard Florida, der in seinem Bestseller "the rise of the creative class" aufzeigt, dass Kreativität die wertvollste Ressource unserer Zeit ist. Was wird in 10 bis 15 Jahren sein, wenn wir nicht heute damit anfangen, diese Ressource zu fördern, wenn wir nicht heute damit anfangen, uns zu kreativieren?



Das Buch "Kreativiert Euch!" zeigt anhand von internationalen Vorbildern, dass Kreativierung keine Utopie bleiben muss. Schulen und Universitäten, die schon heute die Ideenkultur von morgen lehren, Städte und Länder, die den Umbau ihrer Apparate in Angriff genommen haben, Unternehmen, die zu Ideenmaschinen werden, Forscher, die zeigen, wie man die Genialität in jedem Menschen wecken kann.



Eine Kreativwende für Deutschland



"Kreativiert Euch!" ist ein Aufruf an Unternehmen, Politik, Bildung und Wissenschaft ebenso wie an jeden Einzelnen. Denn Kreativität ist in Zeiten von Globalisierung und Digitalisierung die wichtigste Ressource im weltweiten Wettbewerb. Bernd Heusinger dazu: "Die Welt verändert sich rasend. Wir müssen diesen Veränderungen laufend mit Anpassungen, mit kreativen neuen Lösungen begegnen. Und das in immer kürzeren Intervallen. Das bedeutet, dass jeder jederzeit kreativ denken und handeln muss, um nicht abgehängt zu werden."



Autoren bekräftigen ihre Forderungen an die Politik



Die Autoren Bernd Heusinger, Marcel Loko und Martin Blach sehen Politik, Bildungssektor und Wirtschaft in der Pflicht und bekräftigen ihre Forderungen. "Ein Ministerium für Kreativierung wäre ein starkes Signal in die Gesellschaft", so Marcel Loko.



Außerdem empfehlen sie Unternehmern und Unternehmenslenkern, Kreativierung zur Chefsache zu machen. Sich dafür verantwortlich zu fühlen, die kreative Kultur, Infrastruktur und entsprechende Talente zu finden, fördern und feiern. Und Drittens: Kreativierung fängt mit Bildung an. Auch das ist eine Forderung, die sich an die Politik richtet. In den Schulen und Universitäten müsste Kreativität als Fach gelehrt werden.



Mehr Informationen zu "Kreativiert Euch!" auf www.kreativiert-euch.com



Über die Autoren



Martin Blach, geboren 1964 in Wien. Studium der Volkswirtschaft in Wien und Toronto. Zunächst als Berater, Stratege und CEO bei verschiedenen internationalen Kommunikationsagenturen multikulturell sozialisiert. 2005 gründete er mit seinen Co-Autoren die mittlerweile 800-köpfige Kommunikations- und Beratungs-Holding Hirschen Group, leitet sie mit ihnen gemeinsam als CEO.



Bernd Heusinger, geboren 1964 in Fürth. Studium der Theater- und Kommunikationswissenschaften. Journalist, Theaterautor und Regisseur, 1995 Gründung der Werbe- und Ideenagentur Zum goldenen Hirschen mit Marcel Loko. Als Kreativer bekannt für unerwartete Inszenierungen von Ideen und klug kalkulierten Strategien digitaler Kommunikation für Kunst, Politik, Produkte und für Unternehmen. Gemeinsam mit Blach und Loko CEO und Partner der Hirschen Group.



Marcel Loko, geboren 1964 in Wittenberg, aufgewachsen in Leipzig, Kinshasa, Berlin und Bonn. Studium der Betriebswirtschaftslehre in Köln, Paris und New York. Ebenfalls CEO und Partner der Hirschen Group. Inspirierender und spartenübergreifenden Visionär, der permanent dazu aufruft, Ideen einfach auszuprobieren. Loko hat Landes- und Kulturgrenzen überwunden, und gemeinsam mit seinen beiden Kompagnons auch die ungeschriebenen Gesetze der elitären Kreativszene verändert.



Die Hirschen Group GmbH wurde 2005 gegründet und gehört zu den größten inhabergeführten Agenturgruppen Deutschlands. Aktuell arbeiten fast 800 Mitarbeiter an den Standorten Berlin, Hamburg, Dresden, Köln, Stuttgart, München, Frankfurt, Wien und London und betreuen über 300 Kunden wie Media Markt, nutella, Kinder Überraschung, Pernod Ricard, OBI, die Hamburger Sparkasse, Pringles, Porsche, Jaguar Land Rover, den Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD), die AOK Baden-Württemberg, die Funke Mediengruppe, C&A, Tchibo, verschiedene Bundesministerien und das Staatsministerium Baden-Württemberg mit einem Gesamt-Billingvolumen von über 400 Mio. Euro auch bei ihrem erfolgreichen Weg der Kreativierung. Die Hirschen Group ist eine unabhängige Agenturgruppe im weltweiten Kommunikationsnetzwerk WPP.



OTS: Hirschen Group GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/110452 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_110452.rss2



Pressekontakt: Sonja Schaub, Leitung Unternehmenskommunikation An der Alster 85, 20099 Hamburg t +49 (0)40 284 55 - 107 schaub@hirschen-group.com www.hirschen-group.com