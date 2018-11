Blick zurück im Zorn statt nach vorn: Die nächste Runde im Streit um Hartz IV ist eingeläutet und brodelt im Klein-Klein.

"Es gibt kein Recht auf Faulheit." Mit diesem Satz hat der ehemalige SPD-Bundeskanzler Gerhard Schröder einst die Leitlinie seiner Sozialreformen, bekannt unter Hartz IV, auf den Punkt gebracht. Und große Teile der SPD gegen sich auf - bis heute. Der Satz braucht eine Schärfung. Es gibt ein Recht auf Faulheit. Allerdings kein Recht, auf Kosten anderer faul zu sein.

Natürlich gibt es Härtefälle, die auch mit Hartz IV zu tun haben, auch Ungerechtigkeiten, die vor allem Alleinerziehende und Kinder sozial benachteiligter Familien betreffen. Aber es gibt eben auch diese Seite: In Zeiten der Vollbeschäftigung suchen viele Betriebseigner händeringend nach Arbeitskräften und machen haarsträubende Erfahrungen. Gastronomieaushilfen, die 5000 Euro im Monat verdienen möchten, Kosmetikerinnen, die schon am zweiten Tag nicht zur Arbeit erscheinen, weil die S-Bahn ausgefallen ist. Nicht nur, zu Recht, fördern, wo Bedarf besteht, sondern auch fordern, dass alle mitwirken an einem fairen Sozialsystem, die beiden Gedanken sind in die Sozialreformen ...

