Eigentlich ziehen Investoren es vor, in Aktien zu investieren, deren Unternehmen eine glasklare Richtung in Bezug auf Umsatz und Gewinn vorweisen können, in denen der Markt einschätzbar ist und bei denen man nicht mit Unerwartetem seitens der Politik rechnen müsste. Also würde man Energieversorger wie E.ON (ISIN: DE000ENAG999) derzeit eigentlich eher nicht ganz oben auf die Kaufliste setzen. Eigentlich. Aber:

Der Vorteil der Versorger-Aktien ist derzeit die zunehmende Sorge, dass die konjunktursensiblen Unternehmen deutlichen Druck auf die Gewinne verspüren werden. Das bedeutet markantes Abwärtspotenzial. Und wenn man dort aussteigt, wohin mit dem Geld? Gold rührt sich bislang nicht wirklich überzeugend. Anleihen fallen noch im Kurs, weil die Renditen noch weiter steigen, was die von der Rendite rentablen Bereiche angeht. Und bei heimischen Anleihen gibt es keinen Zins. Da bieten sich die üblichen "defensiven" Branchen als Alternative an. Und Energieversorger wie E.ON gehören dazu. Das hat die Aktie Anfang November kräftig höher getragen. Das hat zudem dazu geführt, dass E.ON sich in der zweiten Jahreshälfte weitaus besser schlägt als der im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...