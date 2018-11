Rohstoffbrief.com fasst jeden Freitag die wichtigsten Kurznews aus der Welt des Minings und der Rohstoffe kompakt zusammen. Zu den Themen heute zählen Glencore, Barrick Gold, der Kupferausstoß in Chile, Kirkland Lake Gold, Tesla und Panasonic, Nyrstar, der Kobalt-Markt, Albemarle, die US-Goldproduktion, BHP Billiton und Antofagasta, Streiks in Südafrika und ein Vorfall im Niger.

Chile: Stabile Kupferproduktion erwartet

Die Analysten von Fitch Solutions Macro Research erwarten im kommenden Jahr eine stabil wachsende Produktion von Kupfer in Chile. Demnach soll der Ausstoß des roten Metalls um 4 Prozent zulegen. Als Hauptgrund wird in einem Report der Ausbau von Minen angegeben. Unter anderem planen BHP Billiton und Antofagasta mit einer höheren Förderung in ihren Betrieben. Zudem sei die Gefahr von Streiks gering. In diesem soll die Kupferproduktion in dem Andenstaat um 2 Prozent auf 5,4 Mio. Tonnen zulegen. Chile ist der größte Kupferproduzent der Welt.

Kobalt 2019: Defizit oder Überschuss?

Nachdem auf der Kamoto-Kobaltmine Spuren von Uran entdeckt wurden, wird am Markt über die Folgen diskutiert. Laut Glencore, Großaktionär von Kamoto-Betreiber Katanga Mining, wird es Einschränkungen bei der Förderung im ersten Halbjahr 2019 geben. Die Nachfrage wächst derzeit um 13 Prozent pro Jahr. Der Londoner BMO-Analyst Colin Hamilton geht davon aus, dass es im ersten Halbjahr zu einem Rekorddefizit kommen wird. Alles werde aber davon abhängen, wie schnell Kamoto wieder auf Normalniveau fördern könne. Sollte man die Ausfälle im zweiten Halbjahr kompensieren können, werde es wie zuvor prognostiziert wieder einen Überschuss an Kobalt auf dem Weltmarkt geben. Konkret rechnet Hamilton mit einem Angebotsdefizit von 20.000 Tonnen im ersten Halbjahr 2019 sowie einem Überschuss von 25.000 Tonnen in der zweiten Jahreshälfte. Wer auf der Suche nach einem early stage-Projekt im Bereich Kobalt-Nickel-Gold ist, sollte sich die Aktie von MacDonald Mines einmal näher anschauen. Das Unternehmen hatte erst im Sommer ein aussichtsreiches Projekt in Ontario zugekauft. Mehr dazu lesen Sie an dieser Stelle.

Sibanye stellt Goldproduktion ein

Nachdem es bei Arbeitsniederlegungen zu gewalttätigen Ausschreitungen gekommen ist, hat die südafrikanische Sibanye-Stillwater alle Arbeiten in seinen Goldminen in dem Land gestoppt. Die Ausschreitungen waren über Nacht ausgebrochen, ein Arbeiter starb, mehrere wurden verletzt. Sie hatten höhere Löhne gefordert. Das Unternehmen stellte daraufhin den Betrieb in den Minen Driefontein, Kloof und Beatrix ein.

Trafigura baut Macht be Nyrstar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...