Shanghai, China (ots) - Huawei hat unter dem Thema "Activate Intelligence: Der innovative Weg zu intelligenten Cloud-Rechenzentren" die private Full-Stack-Cloud-Lösung 6.5 und stellt die neue Generation der für Unternehmen bedeutsamen Cloud-Speicherlösung FusionStorage vorgestellt. Diese Lösungen ergänzen die umfangreiche Palette an Cloud- und Storage-Supports von Huawei um neue Funktionen, um eine solide Grundlage für den Aufbau einer intelligenten Welt zu schaffen.



FusionCloud 6.5 bietet viele neue Funktionen:



- FusionCloud 6.5 verfügt über mehr als 50 Cloud-Services in neun Kategorien. Mit den heterogenen Computing-, Enterprise Intelligence- und Hybrid Cloud-basierten KI-Funktionen von FusionCloud 6.5 können die Full-Stack-KI-Lösungen von Huawei auf privaten Cloud-Plattformen bereitgestellt werden und Cloud-Edge-Cloud-Synergien bieten. Mit einem Blick auf die Netzwerke der nächsten Generation ermöglicht die FusionCloud 6.5 Unternehmen, die Daten von privaten Clouds bis ins Internet auszuweiten.



- FusionCloud 6.5 erweitert zudem die Integrationsmöglichkeiten von Algorithmen und Anwendungen von unabhängigen Softwareanbietern (Independent Software Vendor - ISV), sodass diese ihre KI-Algorithmen und -Anwendungen rasch in private Cloud-Plattformen einbinden können.



- FusionCloud 6.5 unterstützt die aktuell wachsenden Anforderungen für Cloud-Computing-Services wie Infrastructure-as-a-Service (IaaS), Platform-as-a-Service (PaaS) und Data-as-a-Service (DaaS).



- FusionCloud 6.5 basiert auf einheitlichen Architekturen, Programmierschnittstellen (APIs), Services und Ökosystemen mit HUAWEI CLOUD, damit Anwender mehr als 100 Online-Cloud-Services nutzen können. Die Lösung kann zudem über Hybrid Clouds eine Verbindung mit Amazon Web Services (AWS), Azure und anderen öffentlichen Cloud-Plattformen von Drittanbietern herstellen.



Die neue Generation von FusionStorage bietet erweiterte Cloud-Speicherfunktionen für unternehmenskritische Anwendungen:



- FusionStorage nutzt die technologischen Innovationen der Speichersoftware und die Kompatibilität mit branchenführender Hardware, um ultimative Leistung, robuste Zuverlässigkeit und On-Demand-Speicherressourcen für geschäftskritische Anwendungen bereitzustellen. Mit dieser Plattform können Unternehmen problemlos die Herausforderungen der Migration von Hauptanwendungen in die Cloud meistern.



- FusionStorage bietet verteilte lineare Erweiterungsmöglichkeiten, die eine lineare Ausdehnung von Speicherkapazitäten im EB-Bereich, IOPS und Durchsatz umfassen. FusionStorage implementiert außerdem eine koordinierte Speicherung von Hybrid Cloud-Daten vor Ort und extern und bietet branchenführende Zuverlässigkeit und Anwenderfreundlichkeit, sodass geschäftskritische Anwendungen in Cloud-Ressourcenpools sicher ausgeführt werden können.



- Außerdem bietet FusionStorage seinen Anwendern auf Abruf zuverlässige Geschäftskontinuität auf vielen Ebenen. Dank der einzigartigen, vollständig verteilten und Gateway-freien Aktiv-Aktiv-Lösung von Huawei liefert FusionStorage 99,9999%-ige Zuverlässigkeit auf Lösungsebene, um einen unterbrechungsfreien Geschäftsbetrieb in Virtualisierungs- und Datenbankszenarien sicherzustellen. Darüber hinaus verfügt diese Lösung über die branchenweit einzige asynchrone Replikationstechnologie, die den Recovery Point Objective (RPO) auf Sekundenebene für Datensicherheitsszenarien auf große Distanz unterstützt.



Weitere Informationen finden Sie unter https://e.huawei.com/de/news/it/201810101737



Pressekontakt HUAWEI TECHNOLOGIES Deutschland GmbH Patrick Berger Tel.: +49 (0) 30 3974 796 101 E-Mail: Patrick.Berger@huawei.com



Bing Hao Tel.: +49 (0) 176 10079267 E-Mail: Bing.Hao@huawei.com