München (ots) - Derzeit überbieten sich die Parteien mit Konzepten, um den Sozialstaat zukunftssicher zu machen - auch im Hinblick auf einen Arbeitsmarkt, der sich durch die Digitalisierung radikal verändert. Während die Linke schon lange für die Abschaffung von Hartz IV plädiert, reihen sich nun auch die SPD und die Grünen in die Forderungen nach einer Sozialstaatsreform ein. Hat sich Hartz IV in Zeiten niedriger Arbeitslosenzahlen überholt? Ist ein bedingungsloses Grundeinkommen die richtige Antwort auf eine zunehmend digitalisierte Arbeitswelt? Wie gut ist Deutschland auf die Digitalisierung vorbereitet?



Zu Gast bei Anne Will:



Jens Spahn (CDU, Bundesminister für Gesundheit) Lars Klingbeil (SPD, Generalsekretär) Sahra Wagenknecht (Die Linke, Fraktionsvorsitzende im Bundestag) Simone Menne (Unternehmensberaterin und Ex-Finanzchefin der Lufthansa AG) Michael Bohmeyer (Unternehmer und Gründer von "Mein Grundeinkommen e.V.")



ANNE WILL - politisch denken, persönlich fragen



OTS: ARD Das Erste newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6694 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6694.rss2



Pressekontakt: Dr. Bernhard Möllmann, Presse und Information Das Erste Tel.: 089/5900-42887, E-Mail: Bernhard.Moellmann@DasErste.de



Presseanfragen an Anne Will: Bettina Wacker, Tel.: 0177/2321356, E-Mail: bw@wacker-kommuniziert.de



Pressefotos von Anne Will und druckfähiges Bildmaterial zur aktuellen Sendung (immer montags) unter www.ard-foto.de