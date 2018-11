ROUNDUP 2/Brexit-Deal: Gibraltar als letzter Stolperstein vor dem Sondergipfel

LONDON/BRÜSSEL - Es ist wie so oft in der Europäischen Union: Auf den letzten Metern vor einer historischen Wegmarke wird es noch einmal richtig schwierig. Am Freitag war es die Gibraltar-Frage, die sich vor dem Brexit-Sondergipfel zur letzten großen Hürde für den unter größten Mühen ausgefeilten EU-Austrittsvertrag mit Großbritannien aufbaute. Aber die EU wäre nicht die EU, würde nicht bis zur letzten Minute an Kompromissformeln gedrechselt. Bundeskanzlerin Angela Merkel schien jedenfalls zuversichtlich vor ihrer Reise nach Brüssel.

GESAMT-ROUNDUP: Weg für Milliarden-Entlastungen für Bürger 2019 frei

BERLIN - Verbesserungen bei der Rente, Entlastungen bei den Krankenkassenbeiträgen, mehr Stellen für Pflegekräfte: Der Bundesrat hat am Freitag mehrere milliardenschwere Gesetzesvorhaben der großen Koalition gebilligt, die nun meist zum Jahreswechsel kommen können. Der neue Bundesratspräsident, Schleswig-Holsteins Regierungschef Daniel Günther (CDU), rief in seiner Antrittsrede zu einem mutigen Eintreten für die Demokratie und die europäische Einigung auf. Ein Überblick über wichtige Beschlüsse der Länderkammer:

Deutsche Wirtschaft dringt auf Einigkeit beim Brexit-Gipfel

BRÜSSEL/BERLIN - Vor dem Brexit-Sondergipfel hat die deutsche Wirtschaft darauf gedrungen, einen geregelten Austritt Großbritanniens zu sichern. Gefordert sei bei dem EU-Treffen am Sonntag ein klares Signal der Einigkeit, erklärte der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) am Freitag.

Bundestag beschließt Rekordhaushalt 2019 - 356 Milliarden Ausgaben

BERLIN - Der Bundestag hat am Freitag mit den Stimmen der großen Koalition den Bundeshaushalt 2019 beschlossen. Für den Etat mit Rekordausgaben von 356,4 Milliarden Euro stimmten 366 Abgeordnete, mit Nein 284 Abgeordnete, es gab keine Enthaltungen. Die Ausgaben steigen im Vergleich zum laufenden Jahr um knapp 13 Milliarden Euro. Die große Koalition von Union und SPD will unter anderem mehr Geld für Soziales, Digitales, Arbeitsmarkt, Familien, Verteidigung und Entwicklungshilfe ausgeben.

ROUNDUP 3: Deutsche Wirtschaft schrumpft - Delle oder dauerhafte Abkühlung?

WIESBADEN - Gebremst von Problemen in der Autoindustrie ist die deutsche Wirtschaft erstmals seit dreieinhalb Jahren wieder geschrumpft. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) sank im dritten Quartal gegenüber dem Vorquartal um 0,2 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte.

ROUNDUP: Unternehmensstimmung in der Eurozone fällt auf Vierjahrestief

LONDON - Die Konjunktursorgen in der Eurozone nehmen zu: Wie das Forschungsinstitut Markit am Freitag in London mitteilte, fiel der von ihm erhobene Einkaufsmanagerindex im November auf den tiefsten Stand seit knapp vier Jahren. Der Indikator, der auf einer Unternehmensumfrage basiert, ging im Monatsvergleich um 0,7 Punkte auf 52,4 Zähler zurück. Analysten hatten im Schnitt einen deutlich geringeren Rückgang erwartet. Besonders in der größten Volkswirtschaft Deutschland trübten sich die Indikatoren ein.

ROUNDUP: Kohlekommission zwischen Stühlen - Noch keine Festlegungen

BERLIN - Im Ringen um den deutschen Kohleausstieg bleiben Fragen der Finanzierung und Abschalt-Daten für Kohlekraftwerke umstritten. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet forderte eine Revisionsklausel für den Zeitplan. "Es muss eine "Wenn-dann-Klausel" geben. Man kann nicht 2018 beschließen, was an welchem Tag in den 30er Jahren erreicht ist", sagte der CDU-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. Versorgungssicherheit und bezahlbare Strompreise müssten gewährleistet sein. Die nächste Sitzung der Kommission "Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung" ist für Montag geplant.

