Bonn (www.anleihencheck.de) - Im Oktober war die deutsche Inflationsrate (Do., 29.11., 14:00 Uhr) mit 2,5% auf das höchste Niveau seit dem Jahr 2008 geklettert, so die Analysten von Postbank Research.Als starker Treiber hätten sich hierbei wieder einmal die Energiepreise erwiesen. Für November wäre jetzt diesbezüglich eigentlich eine deutliche Gegenbewegung zu erwarten, da der Ölpreis gegenüber dem Vormonat kräftig gesunken sei. Dies habe sich aber augenscheinlich noch nicht in den Preisen für Kraftstoffe oder Heizöl niedergeschlagen, da Störungen in der Lieferkette infolge niedriger Pegelstände der Flüsse einen preistreibenden Effekt generieren würden. Infolgedessen würden die Analysten von Postbank Research für November nur mit einem leichten Rückgang der deutschen Inflationsrate auf 2,4% rechnen. Die EWU-Inflationsrate (Fr., 30.11., 11:00 Uhr) dürfte auf 2,1% zurückgehen, wobei die Analysten für die EWU-Kerninflationsrate einen stabilen Wert von 1,1% erwarten. (23.11.2018/alc/a/a) ...

