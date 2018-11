München (ots) -



Eine neue Folge mit Deutschlands bekanntester Auswanderer-Familie



- Wagt Konny den großen Sprung? - Sendetermin: Montag, 26. November 2018, um 21:15 Uhr bei RTL II



Auf "Konny Island" wird es noch heimischer. Während Manu auf einem hawaiianischen Markt ihre selbstgeschneiderte Kinderkleidung verkauft, ist Konny handwerklich im Garten tätig. Außerdem erhält Konny Post aus Deutschland...



Wieder zurück auf Hawaii: Das Eigenheim der Reimanns wird immer mehr zu ihrem persönlichen Paradies. Um mit ihrem Kinderklamottenbusiness voll durchzustarten, wird Manus fahrende Boutique "Emma" auf Vordermann gebracht. Am nächsten Tag präsentiert sie ihr Angebot auf einem hawaiianischen Markt. Konny ist derweil im Garten beschäftigt: Er arbeitet an einer riesigen Kompostieranlage und wittert eine Geschäftsidee.



Konny erhält eine überraschende Nachricht aus Deutschland: Er soll bei der Kieler Woche den alljährlichen Ocean Jump mit einer Rede eröffnen. Hier liefern sich Surfer und Biker jedes Jahr einen spektakulären Wettkampf und springen mit Fahrrad oder Surfbrett von einer 14 Meter hohen Rampe ins Hafenbecken. Da Konny bekanntlich kein Fan großer Worte ist, hat sich der 62-Jährige in den Kopf gesetzt, das Event ebenfalls mit einem waghalsigen Sprung zu eröffnen.



Über die RTL II-Doku-Soap "Die Reimanns - Ein außergewöhnliches Leben":



Konny und Manu Reimann haben es geschafft. Gemeinsam mit Tochter Janina und Sohn Jason sind die Hamburger im Jahr 2004 nach Gainesville, Texas ausgewandert. Seit dem Umzug lebt die Familie ihren American Dream und hat sich mit viel Schweiß und Durchhaltevermögen ein kleines Imperium aufgebaut. Inzwischen sind Konny und Manu nach Hawaii gezogen, um auf der Insel O'ahu ein neues Konny Island aufzubauen. RTL II zeigt das Leben der sympathischen Macher im "Aloha State". "Die Reimanns - Ein außergewöhnliches Leben" ist eine Produktion von Constantin Entertainment.



