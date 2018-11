Der Aufwärtstrend bestehend seit Anfang 2016 wurde mit dem jüngsten Kursverfall eindeutig gebrochen. Die Zielmarke von rund 90,00 US-Dollar pro Fass verfehlte das Rohöl den Nordseesorte Brent Crude nur knapp und drehte zuvor an 86,73 US-Dollar zur Unterseite ab. Die merklichen Kursverluste führten den Ölpreis bis Mitte November schließlich auf ein erstes markantes Unterstützungsniveau um 70,00 US-Dollar abwärts, nur wenig später riss auch diese Haltelinie und verursachte weitere Kursverluste bis auf ein Verlaufstief von 58,77 US-Dollar am heutigen Tag. Damit steuert das Rohöl nun seine weiter unten gelegenen Supports an und könnte noch ein Stück weit zurücksetzen. Die in der letzten charttechnischen Besprechung favorisierte Short-Strategie vom 06. November 2018: "Brent Crude Oil: Nächster Halt ...

