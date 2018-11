Liebe Leser,

in den USA steigen die Zinsen schon seit einiger Zeit. Ob sie auch im nächsten Jahr noch im gleichen Tempo angehoben werden wie dies in diesem Jahr der Fall war, bleibt abzuwarten. Nicht unrealistisch ist die Erwartung, das die US-Notenbank in 2019 den Fuß vom zinspolitischen Gaspedal nehmen muss, will sie die US-Wirtschaft nicht abwürgen.

In Europa wird die Europäische Zentralbank allerdings nicht umhinkommen, dem Beispiel der FED zu folgen und ihre Zinssätze ebenfalls anzuheben. ... (Dr. Bernd Heim)

