Mainz (ots) - "Report Mainz" bringt am Dienstag, 27. November 2018, um 21:45 Uhr im Ersten voraussichtlich folgende Beiträge:



- Grundeinkommen: Unbezahlbare Vision oder Chance?



- Krankenhäuser vor dem Aus: Mit einer Klagewelle treiben Krankenkassen Kliniken womöglich in den Ruin



- Im Namen des Herrn: Wird sexueller Missbrauch bei den Zeugen Jehovas vertuscht?



Moderation: Fritz Frey



