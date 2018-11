Seit dem Jahr 2000 gilt Templeton Growth als sichere Bank an den Finanzmärkten. Das Jahr 2018 wird wohl zu einem negativen werden, was sich beim Blick auf die Bilanz immer deutlicher abzeichnet. Aktuell liegt das Minus der vergangenen Monate bereits bei 2,5 Prozent. In Anbetracht der Turbulenzen an den Finanzmärkten könnte dies noch nicht Das Ende der Entwicklung sein. Zuletzt wurden die Anteile für 16,827 Euro gehandelt.

Templeton Growth: Nur die Historie überzeugt

Tatsächlich ist bei ... (Leonhard Kringel)

Den vollständigen Artikel lesen ...