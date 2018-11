Anleger konnten zuletzt keinerlei Gewinne aus Carmignac Patrimoine ziehen. Zu stark war der Fonds in der letzten Zeit an der Börse unter Druck geraten. Im November sind es bislang die Berichte über eine Ermittlung der Staatsanwaltschaft, welche das Risiko in den Augen der Anleger wachsen lassen, welche sich deshalb in großer Zahl vom Wert verabschieden. Das Minus der vergangenen drei Monate beläuft sich nun bereits auf knapp neun Prozent.

Carmignac Patrimoine: Günstige Einstiegspreise

Aktuell ... (Leonhard Kringel)

Den vollständigen Artikel lesen ...