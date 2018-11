Der vergangene Monat brachte für den DWS Deutschland günstige Einstiegspreise mit sich. In diesem Zeitraum sank die Notierung um rund fünf Prozent, was nun neuen Anlegern die Gelegenheit bietet, sich die Anteile mit Rabatten zu sichern. Aufgrund der geringen Mindestsumme von nur 50 Euro ist der Fonds seit jeher auch für Kleinsparer interessant, die in Zukunft ebenfalls von der Entwicklung der Märkte profitieren möchten.

DWS Deutschland: Dämpfer am Donnerstag

Der Handel am Donnerstag ... (Leonhard Kringel)

Den vollständigen Artikel lesen ...