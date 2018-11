Der Dax hat am Freitag nach einem wankelmütigen Kursverlauf letztlich ein moderates Plus geschafft. Von den lustlosen US-Börsen, die am Donnerstag feiertagsbedingt geschlossen geblieben waren und vor dem Wochenende bereits früher als sonst die Schlussglocke läuten werden, kam derweil kein Rückenwind.

Zum Schluss notierte der wichtigste deutsche Aktienindex 0,49 Prozent im Plus bei 11 192,69 Punkten. Der MDax , in dem sich die mittelgroßen Unternehmen versammeln, verabschiedete sich 0,51 Prozent fester bei 23 210.66 Punkten.

Auf Wochensicht steht für den Dax angesichts der vorangegangenen Schwäche und eines erfolglosen Stabilisierungsversuchs am Mittwoch indes ein Minus von 1,31 Prozent zu Buche - es ist die zweite Verlustwoche in Folge. "Der Risikoappetit der Anleger ist noch nicht zurückgekehrt", bilanzierte David Kohl, Chefvolkswirt Deutschland der schweizerischen Privatbank Julius Bär. "Die politischen Pokerspiele in Italien und Großbritannien dominieren die Stimmung an den Kapitalmärkten."/gl/he

