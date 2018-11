Die Deutsche Bahn will ihre Ausgaben erhöhen, um mehr Verkehr auf die Schiene zu bringen und pünktlicher zu werden. Das Unternehmen werde "in den kommenden Jahren auf Rekordniveau in Mitarbeiter, Infrastruktur, rollendes Material, Qualität und Digitalisierung investieren", teilte die Bahn nach einer zweitägigen Aufsichtsratssitzung mit. Eine Zahl zum geplanten Investitionsvolumen wurde nicht genannt.

Der Aufsichtsrat unterstütze den Vorstand in seinen Bemühungen, die Kapazität des Systemverbunds Bahn zu vergrößern, hieß es. "Der Aufsichtsrat erwartet nun, dass die festgestellten Defizite beseitigt und sich ergebende Chancen zügig und konsequent angepackt werden - im Sinne unserer Kunden und Mitarbeiter", stellte der Vorsitzende des Gremiums, Michael Odenwald, fest./brd/DP/men

