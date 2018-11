Die europäischen Börsen haben sich am Freitag überwiegend freundlich in das Wochenende verabschiedet. Nach dem schwachen Vortagshandel startete der EuroStoxx einen vorsichtigen Erholungsversuch, bei dem Anleger aber lange Zeit um die Gewinne fürchten mussten. Am Ende konnte der Leitindex der Eurozone ein Plus von 0,34 Prozent auf 3137,21 Punkte verteidigen. Auf Wochensicht hat er damit aber knapp 1,4 Prozent verloren.

Nach dem Auf und Ab der vergangenen Tage blieb es ein eher ruhiger Wochenausklang, zumal am Nachmittag auch aus den USA nur wenig Impulse kamen. Dort nutzen viele Anleger den Brückentag nach Thanksgiving für ein langes Wochenende. Schwache Konjunkturdaten aus der Eurozone bremsten ein wenig den Willen der Anleger, auf dem gedrücktem Niveau zuzugreifen. Die Stimmung der Einkaufsmanager war im November auf den tiefsten Stand seit knapp vier Jahren gefallen.

An den wichtigsten Länderbörsen war die Tendenz unterschiedlich: Der Pariser Cac 40 legte um 0,18 Prozent auf 4946,95 Punkte zu, während der Londoner FTSE 100 belastet von fallenden Rohstoffwerten um 0,11 Prozent auf 6952,86 Punkte nachgab. In Italien, wo der Schuldenstreit mit der EU weiter schwelt, erholte sich der FTSE MIB um 0,6 Prozent./tih/he

