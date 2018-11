Auch am Freitag ist es dem DB X TRACKERS MSCI WORLD bislang nicht gelungen, die wichtige 50-Euro-Marke zu durchbrechen. Nach wie vor scheint der Widerstand zu groß zu sein. Doch um nach den Erkenntnissen der Charttechnik zu urteilen, wäre erst unter dieser Voraussetzung der weitere Weg nach oben frei. Zumindest ein halbes Prozent ging es für den ETF am Ende der Handelswoche nach oben. Dieser wurde zuletzt um 49,17 Euro gehandelt, was noch immer die Chance für einen preiswerten Einstieg bietet.

