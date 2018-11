Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Freitag dank einer starken Kurserholung am Nachmittag im Plus geschlossen. Allerdings blieb das Geschehen über weite Strecken bei ausbleibenden Impulsen weitgehend richtungslos, zudem waren auch die Volumen klar unterdurchschnittlich. Erst im späten Handel zog vor allem eine deutliche Erholung der SMI-Schwergewichte Nestlé, Novartis und Roche den Leitindex SMI noch deutlich in die Gewinnzone.

Insgesamt sei die Stimmung wegen weiterer Anzeichen für eine sich abschwächende globale Wirtschaft nervös, hiess es am Markt. Dazu trugen auch die eher enttäuschenden Daten zu den Einkaufsmanagerindizes aus der Eurozone bei. Einen positiven Impuls könnte immerhin am Sonntag der EU-Sondergipfel zum Brexit liefern, hiess es. Zudem rücke auch der Ende Monat beginnende G20-Gipfel in Blickfeld, an dem die Staatschefs Donald Trump und Xi Jinping Gespräche über den Handelskonflikt führen sollen.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss um 0,74 Prozent im Plus bei 8'845,90 Punkten und damit praktisch auf dem Tageshoch. Auf Wochensicht resultiert aber immer noch ein Minus von rund 1,2 Prozent. Der breite Swiss Performance Index (SPI) legte um 0,71 Prozent auf 10'358,24 Punkte zu und der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) stieg 0,69 Prozent ...

