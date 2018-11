Black Friday

SAINT MICHAEL, Barbados, Nov. 23, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- 72 Stunden lang bietet Royalton Luxury Resorts exklusiv im Internet erhältliche- (https://www.royaltonresorts.com/royalton/offers/black-friday-sale)Rabatte auf Ihren nächsten All-Inclusive-Luxusurlaub an.

Buchen Sie bis zum 26. November 2018 (23.59 Uhr EST) und erhalten Sie bis zu 70 Prozent Rabatt auf Ihren Aufenthalt in einem beliebigen Royalton (https://www.royaltonresorts.com/royalton)-Resort, Hideaway at Royalton (https://www.royaltonresorts.com/hideaway) (nur für Erwachsene) oder exklusiven CHIC by Royalton Resort (https://www.chicresorts.com/) in Antigua, der Dominikanischen Republik, Jamaika, Mexiko oder St. Lucia. Die preisgekrönten Royalton Resorts sind für ihr modernes Design und ihre luxuriösen Annehmlichkeiten bekannt und liegen an einigen der malerischsten Strände der Karibik. Nutzen Sie die Chance dieses nur einmal im Jahr stattfindenden Resort-Angebots zum Black Friday und verwöhnen Sie sich in dieser Urlaubssaison mit dem RoyaltonLife - oder verpacken Sie es in Geschenkpapier, um Ihren Liebsten ein wirklich exklusives Weihnachtsgeschenk zu machen.

Besuchen Sie ein Royalton Luxury Resort und erleben Sie einen Urlaub in gehobenem Ambiente mit unseren All-in Luxury-Angeboten - darunter eine Vielzahl von erstklassigen Annehmlichkeiten, wie z. B. den Besuch von Restaurants ohne Reservierung und unsere Upgrades mit dem in Handarbeit gefertigten DreamBed, All-In Connectivity und Diamond Club mit Butler-Service. Die Hideaway Resorts bieten ein entspanntes Erlebnis nur für Erwachsene, bei dem die Gäste alle Einrichtungen und Dienstleistungen des benachbarten Royalton Resorts in Anspruch nehmen können. Unser Hotel CHIC by Royalton Resorts bietet anspruchsvollen Erwachsenen ein soziales Urlaubserlebnis, indem es die Atmosphäre am Pool und das Luxusangebot berühmter Hot Spots wie Las Vegas und South Beach ausstrahlt.

Besuchen Sie RoyaltonResorts.com (https://www.royaltonresorts.com/royalton/offers/black-friday-sale), um eine vollständige Liste der teilnehmenden Resorts zu erhalten und die unglaublichen Ersparnisse dieses Black Friday-Wochenendes zu nutzen.

Über die Royalton Luxury Resorts

Die preisgekrönten Royalton Luxury Resorts (https://www.royaltonresorts.com/) sind der Inbegriff moderner Eleganz und bieten All-In Luxury (https://www.royaltonresorts.com/royalton/all-in-luxury)-Urlaube an einigen der beliebtesten tropischen Reiseziele der Welt an, darunter Jamaika, die Dominikanische Republik, Mexiko und Kuba. Die Resorts verfügen über eine Reihe erstklassiger All-Inclusive-Angebote, darunter das erstklassige, handgefertigte DreamBed, unbegrenzt nutzbare, reservierungsfreie Luxusrestaurants, eine Sports Event Guarantee und vieles mehr. Viele der Resorts sind gleichermaßen für Familien und Paare geeignet, wobei branchenführende betreute Aktivitäten für Kinder und Jugendliche ohne zusätzliche Kosten in Verbindung mit familienfreundlichen Unterkünften und Restaurants angeboten werden.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Media Relations

Blue Diamond Resorts

media@bluediamondresorts.com (mailto:media@bluediamondresorts.com)

Ein Foto zu dieser Pressemitteilung ist unter folgendem Link verfügbar: