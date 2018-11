Planet Hollywood Beach Resort Costa Rica

SAINT MICHAEL, Barbados, Nov. 23, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Licht, Kamera und ACTION! Das(https://www.planethollywoodhotels.com/property/costa-rica) hat an diesem Black Friday und Cyber ??Monday ein zeitlich begrenztes, exklusiv im Internet erhältliches Angebot für Urlauber angekündigt, die die glamouröse und exklusive Halbinsel Papagayo in der Provinz Guanacaste in Costa Rica erleben möchten.

Dieses unglaubliche, exklusiv im Internet erhältliche Angebot (https://www.planethollywoodhotels.com/property/costa-rica/black-friday-sale) mit einer Ersparnis von 65 % ist nur von Mitternacht am Mittwoch, 21. November bis Mitternacht am Montag, 26. November erhältlich.

Das All-Inclusive-Hotel Planet Hollywood Costa Rica lädt die Gäste zu einem Vacation Like A Star (Urlaub wie ein Star) in einer der außergewöhnlichsten Küstenlandschaften der Welt ein. Das modischeAll-Inclusive-Resort bietet klassische Hollywood-Erinnerungsstücke, 294 Luxussuiten, sechs Bars, sieben global ausgerichtete Restaurants, die auch vegane Gerichte anbieten, das hochmoderne Fitnesscenter PUMPED, einen PH-Spa, zwei ruhige Swimmingpools und eine Spritzwasserzone.

PH Experiences, eine sorgfältig ausgewählte Liste mit Ausflügen, ermöglicht es den Gästen, die Wunder des berühmten Golfs von Papagayo zu entdecken, vom Zip Lining durch die Baumwipfel bis zum Segeln und Schnorcheln im klaren blauen Wasser des Pazifischen Ozeans. Der Stars Kids Club erweckt Fantasie mit lustigen und lehrreichen Erfahrungen wie Planet Hollywood TV, der Walk of Fame-Schnitzeljagd, der Starlets Hall of Fame-Party und vielem mehr.

Das exklusiv im Internet erhältliche Angebot von Planet Hollywood Beach Resort Costa Rica ermöglicht Ihnen, bei der Buchung eines unvergesslichen Urlaubs in dieser Urlaubssaison zu sparen. www.planethollywoodhotels.com (https://www.planethollywoodhotels.com/property/costa-rica/black-friday-sale).

Das Planet Hollywood Costa Rica liegt am Fuße der exklusiven Halbinsel Papagayo in der Provinz Guanacaste in Costa Rica. Es bietet seinen Gästen einen modischen All-Inclusive-Urlaub, umgeben von Naturwundern, kulturellem Reichtum und einzigartigen Erlebnissen, die es zu erkunden gilt. Das Resort verfügt über Fünf-Sterne- Unterkünfte (https://www.planethollywoodhotels.com/property/costa-rica/explore-our-planet/sleep-famously) und Annehmlichkeiten - 294 Luxussuiten, acht verschiedene Restaurants, ein PUMPED-Fitnesscenter (https://www.planethollywoodhotels.com/property/costa-rica/explore-our-planet/phit/pumped), einen PH-Spa (https://www.planethollywoodhotels.com/property/costa-rica/explore-our-planet/phit/ph-spa), zwei ruhige Swimmingpools und eine Spritzwasserzone. Von den authentischen Hollywood-Erinnerungsstücken im gesamten Resort bis zu den Einheimischen und Mitarbeitern, die die Sprache von Pura Vida unterrichten, bietet das Planet Hollywood Beach Resort Costa Rica das perfekte Gleichgewicht zwischen dem Planet Hollywood-Lifestyle und dem eines der friedlichsten und biologisch vielfältigsten Länder der Welt. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.planethollywoodhotels.com (https://www.planethollywoodhotels.com/property/costa-rica).

