Grand Memories Splash

Grand Memories Punta Cana

Grand Memories Resort

SAINT MICHAEL, Barbados, Nov. 23, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die beiden frisch renovierten Resorts(https://www.sunwing.ca/en/hotel/dominican-republic/punta-cana/grand-memories-splash) und(https://www.sunwing.ca/en/hotel/dominican-republic/punta-cana/grand-memories-punta-cana) wurden am Freitag, dem 16. November, offiziell eröffnet. Die neuen Objekte sind aus dem preisgekrönten Memories Splash hervorgegangen und bestechen durch renovierte Zimmer und verbesserte Annehmlichkeiten. Sie bieten den hochwertigen Service, den man von einem(https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.sunwing.ca/en/hotel/hotel-brands/grand-memories-resorts-and-spa&data=02|01|andreamejia@sunwing.com|8a08a5441d10485d688d08d650c435bd|6aba11147da14a48abde031041a66553|0|0|636785201018469054&sdata=hEr4mQVvUi2umIy2R5h61yTUlPrJnPWBPpLdvymxTg8=&reserved=0) erwarten kann, und markieren ein spannendes Kapitel in der Geschichte der Marke.

Nach der umfassenden Renovierung ist das Grand Memories Splash außergewöhnlicher als je zuvor, mit einem der größten Wasserparks der Karibik, erweiterten Angeboten, neuen Annehmlichkeiten und Einrichtungen sowie renovierten Zimmern, die es dem beliebten Resort ermöglichen, weiterhin allen Gästen unvergessliche und individuelle Ferien zu bieten. Das Grand Memories Punta Cana ist auf die besonderen Urlaubsbedürfnisse von Paaren, Familien und allen Feriengäste ausgerichtet, die gerne einen erholsamen Tag am Strand verbringen, sich in den frisch renovierten und geräumigen Zimmern entspannen und die hochwertige Ausstattung genießen möchten, zu der eine Spielhalle, internationale Gastronomie und motorlose Wassersportangebote in kristallklarem Wasser gehören.

Die modernisierten Ressorts bieten dem erfahrenen Reisenden eine Fülle von Unterkunftsmöglichkeiten (https://www.memoriesresorts.com/resort/grand-memories-splash/accommodations/rooms) mit modernen Annehmlichkeiten und direktem Zugang zu einem wunderschönen Strand über einen Fußweg, der sich durch einen tropischen Garten windet. Gäste, die sich für Grand Memories Splash entscheiden, haben die Möglichkeit zu einem Diamond Club (https://www.memoriesresorts.com/resort/grand-memories-splash/accommodations/diamond-club)-Upgrade, der neben der Lage der Unterkünfte in der Nähe des Wasserparks weitere Premium-Vorteile bietet, wie den Komfort eines vorausschauenden Service sowie exklusive À-la-carte-Restaurants und Barbereiche. Zu den vielfältigen Gastronomieangeboten (https://www.memoriesresorts.com/resort/grand-memories-splash/explore-grand-memories-splash/dining) gehören das italienische À-la-carte-Restaurant, ein perfektes Ambiente für besondere Anlässe und Feiern, oder das beliebte Restaurant "Under the Sea" mit seinem Angebot an frischen Meeresfrüchten.

Die Gäste des Grand Memories Punta Cana und des Grand Memories Splash können die luxuriösen Einrichtungen des benachbarten Resort Royalton Punta Cana nutzen, darunter die Grazie Italian Trattoria, die Score Sports Bar & Lounge, die XS Disco Bar und die Sands Beach Bar.

Buchen Sie das nur online verfügbare Black-Friday-Angebot über www.memoriesresorts.com (http://www.memoriesresorts.com).

Über Memories Resorts & Spa

Memories Resorts & Spa heißt seine Gäste willkommen, um mit Familie und Freunden inmitten der großartigen tropischen Landschaften von Kuba und der Dominikanischen Republik "die Momente zu feiern". Memories Resorts bieten erstklassige Einrichtungen und Annehmlichkeiten und eine entspannte Eleganz mit dem Gefühl von "Zehen im Sand". Der individuelle Service, das All-inclusive-Programm und die geräumigen Unterkünfte erfüllen die Bedürfnisse jedes Reisenden und jeder Familie. Dank erstklassiger À-la-carte-Restaurants, unbegrenzter Premium-Getränke und einem Unterhaltungsangebot für den ganzen Tag können Familien, Singles und Gruppen einen Aufenthalt in einem der Memories Resorts & Spa als ultimativen Urlaub genießen und unvergessliche Erinnerungen schaffen.

Weitere Informationen sind erhältlich bei:



Media Relations



media@bluediamondresorts.com