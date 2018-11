Die Allianz-Aktie erreichte am 27. September bei 197,50 Euro ein neues Zwischenhoch und ging anschließend in eine Korrektur über. Sie ließ den Wert bis zum 26. Oktober auf 176,42 Euro zurückfallen. Durch diese beiden Eckpunkte ist die Tradingrange definiert, in der sich die Aktie momentan befindet.

Die letzte Aufwärtsbewegung, die nach dem Tief vom 26. Oktober eingesetzt hat, vermochte die obere Grenze der Range nicht mehr ganz zu erreichen. Schon auf Höhe des Widerstands bei 194,35 Euro setzten ... (Dr. Bernd Heim)

