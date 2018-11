Bei ihrem Versuch, den mittelfristigen Abwärtstrend der Daimler-Aktie zu beenden und den Wert wieder ansteigen zu lassen, mussten die Käufer im November zwei weitere Rückschläge einstecken. Zweimal, am 2. und am 14. November, konnte die 50-Tagelinie erreicht und attackiert werden. Doch in beiden Fällen scheiterten die Bullen am gleitenden Durchschnitt.

Die Aktie fiel daraufhin wieder zurück und näherte sich der Marke von 50,00 Euro. Sie wird zeitweilig immer wieder mal unterschritten, im Großen ... (Dr. Bernd Heim)

Den vollständigen Artikel lesen ...