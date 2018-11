- Kapitalerhöhung bei Tochtergesellschaft AdrenoMed AG: Mittelzufluss von rd. 24,2 Mio.EUR Deutsche Biotech Innovativ AG: DGAP-Ad-hoc: Deutsche Biotech Innovativ AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Kapitalerhöhung - Kapitalerhöhung bei Tochtergesellschaft AdrenoMed AG: Mittelzufluss von rd. 24,2 Mio.EUR Deutsche Biotech Innovativ AG: 23.11.2018 / 19:30 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Art. 17 MAR: - Kapitalerhöhung bei Tochtergesellschaft AdrenoMed AG: Mittelzufluss von rd. 24,2 Mio.EUR DEUTSCHE BIOTECH INNOVATIV AG (ISIN: DE DE000A0Z25L1): (WKN A0Z25L, Primärmarkt der Börse Düsseldorf) ________________________________________ Hennigsdorf, 23. November 2018 - Die AdrenoMed AG, Hennigsdorf, an der die Deutsche Biotech Innovativ AG eine Minderheitsbeteiligung von 19,7 % hält, hat am 23. November 2018 Verträge mit mehreren Investoren und Aktionären über eine Finanzierungsrunde geschlossen, auf deren Grundlage der AdrenoMed AG zusätzliche flüssige Mittel in Höhe von rd. 24,2 Millionen Euro zufließen werden. Die Mittel ermöglichen der AdrenoMed AG unter anderem, ihre laufende Studie der klinischen Phase II zum Abschluss zu bringen, in der die Wirkung des Wirkstoffkandidaten Adrecizumab bei Patienten mit frühem septischen Schock untersucht wird. Mit Durchführung der Finanzierungsrunde verringert sich der Anteil der Deutsche Biotech Innovativ AG am Grundkapital der AdrenoMed AG auf 12,8 %. Mitteilende Person: Susanne Wallace Investor Relations Tel. +49 (0)3302-2077811 Fax +49 (0)3302-2077815 E-Mail: s.wallace@dbi-ag.de www.dbi-ag.de 18:25 Uhr CET Kontakt: Frau Susanne Wallace 23.11.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Deutsche Biotech Innovativ AG Neuendorfstrasse 15a 16761 Hennigsdorf Deutschland Telefon: 03302 2077811 Fax: 03302 2077815 E-Mail: s.wallace@dbi-ag.de Internet: www.dbi-ag.de ISIN: DE000A0Z25L1 WKN: A0Z25L Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt Ende der Mitteilung DGAP News-Service 750761 23.11.2018 CET/CEST ISIN DE000A0Z25L1 AXC0255 2018-11-23/19:30