Valletta, Malta (ots/PRNewswire) - OKEx, eine weltweit führende Börse für digitale Vermögenswerte, kündigte an, bei den kommenden Spielen der englischen Premier League dabei zu sein. Die Marke OKEx wird live im Spiel auf den Übertragungssystemen der größten Sportliga der Welt gezeigt, darunter Spiele mit Arsenal, Chelsea und Liverpool.



"Fußball ist eine universelle Sprache, er verbindet und vereint Menschen über Grenzen hinweg. Die Blockchain-Technologie teilt die gleichen Kernwerte. Wir freuen uns sehr, dass die digitale Technologie in der Sportindustrie immer mehr an Akzeptanz und Anwender gewinnt und sind stolz darauf, daran teilzunehmen", erklärte Andy Cheung, OKEx's Head of Operations. "Durch die Spiele wollen wir mit dem Publikum in Kontakt treten und es über die Anwendungen der digitalen Technologie informieren, und wir freuen uns auf eine längerfristige Partnerschaft zur Unterstützung des Sports."



Aus Anlass dieser Initiative startet OKEx ab heute bis zum 10. Dezember 2018 die Kampagne "Catch Us in the English Premier League". Fußballfans, die das digitale Banner von OKEx in einem der folgenden Spiele aufnehmen und das Bild auf OKEx's Twitter teilen, haben die Chance, 50 USDT zu gewinnen. In den kommenden EPL-Spielen können die Teilnehmer einfach die folgenden Schritte ausführen, um 50 USDT zu gewinnen. Drei Gewinner werden ausgewählt und am 10. Dezember 2018 auf OKEx's Twitter bekannt gegeben.



Schritte: 1. Das digitale Banner von OKEx im Spiel aufnehmen (auf dem Bildschirm oder vor Ort!) 2. Auf OKEx's Twitter (https://twitter.com/OKEx) teilen 3. OKEx's Twitter folgen & den Beitrag erneut twittern



Folgen Sie dem untenstehenden Zeitplan, um an der Kampagne "Catch Us in the English Premier League" teilzunehmen:



Spiel SPIELDATUM TAG AFC Bournemouth gegen Arsenal 25.11.2018 Sonntag Huddersfield Town gegen Brighton & Hove Albion 1.12.2018 Samstag Wolverhampton Wanderers gegen Chelsea 5.12.2018 Mittwoch AFC Bournemouth gegen Liverpool 8.12.2018 Samstag



Informationen zu OKEx



OKEx ist eine weltweit führende Börse für digitale Vermögenswerte mit Hauptsitz in Malta, die globalen Händlern mit Blockchain-Technologie-Dienstleistungen im Bereich des digitalen Vermögenswerthandels anbietet, wie z. B. Token-Handel, den Handel von Futures und Index-Tracker. Die Börse bietet im Moment über 400 Token- und Futures-Handelspaare an, mit denen Nutzer ihre Strategien optimieren können. Die Plattform bietet eine sichere, zuverlässige und stabile Umgebung für den Handel mit digitalen Vermögenswerten und unterstützt Millionen Kunden aus über 100 Ländern.



