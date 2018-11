Kommt der erste Bitcoin-ETF? Mitten im Crash werben neue, regulierte Finanzprodukte um Krypto-Anleger. Sie haben jedoch einen entscheidenden Haken.

Wohin steuert der Bitcoin - und mit ihm die vielen anderen Kryptowährungen? Einschätzungen, Hintergründe und Anekdoten gibt es jede Woche von den Handelsblatt-Redakteuren Astrid Dörner, Felix Holtermann und Frank Wiebe in unserer Krypto-Kolumne "Coin & Co". Heute Teil 38: Krypto-Branche in den Kinderschuhen.

Ist die Talsohle des Bärenmarkts erreicht? Der Bitcoin-Kurs notierte am Freitagmorgen laut Daten des Analysehauses Coinmarketcap bei 4.195 Dollar und damit auf dem niedrigsten Stand seit Jahresbeginn. Doch nicht nur bei der größten Kryptowährung ging es abwärts, auch die anderen virtuellen Münzen verloren am Freitag weiter an Wert.

Die Gesamt-Marktkapitalisierung aller Kryptowährungen ist auf weniger als 140 Milliarden Dollar gefallen - Anfang Januar hatte sie noch bei knapp 840 Milliarden Dollar gelegen. Auf Jahressicht ergibt sich damit ein Verlust von 700 Milliarden Dollar, wobei Betrugsvorwürfe und neue Ermittlungen der Aufsicht als Brandbeschleuniger wirken.

Angesichts des rapiden Kursverfalls fragen sich die ersten Anleger, ob es nicht bereits Zeit ist, nachzukaufen. Das wäre freilich eine äußerst riskante Strategie, schließlich sehen Analysten den Boden noch nicht als erreicht an. Manche halten einen Absturz auf 2.500 Dollar bis zum Jahresende für möglich. Gleichzeitig prognostizieren selbst skeptische Beobachter: Ganz verschwinden wird die Kryptowelt nicht. Zu dezentral ist das Bitcoin-Netzwerk organisiert, um unter staatlichem Druck einzugehen, zu verführerisch ist die Ursprungsvision einer Welt ohne Banken, als dass sich nicht immer wieder neue begeisterte Anhänger fänden.

Mitten in dieser paradoxen Situation erscheinen nun neue Finanzprodukte, ...

