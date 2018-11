TOKIO (IT-Times) - Die japanische SoftBank Group Corp. soll zu einem Internet-Investor rund um den Vision-Fund umgebaut werden. Als Schritt dahin wird das Mobilfunkgeschäft in Japan noch in diesem Jahr in einem Mega-IPO an die Börse gebracht. Die Softbank hat sich in den letzten Wochen auf dem Beteiligungsmarkt...

Den vollständigen Artikel lesen ...